Защитники Мариуполя и не только: что известно об очередном обмене с Россией

Сегодня, 3 ноября 2022 года, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Он состоялся по формуле "107 на 107".

РБК-Украина собрало все, что известно о крайнем на данный момент обмене пленными.

Первая информация об обмене поступила от главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. По его словам, "из украинских застенков" вернули 107 пленных, 65 из которых - жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

На удивление оперативно обмен подтвердило Минобороны России, информация от которого обычно поступает уже после того, как фото, видео и другие детали широко растиражируют украинские официальные источники.

В сообщении российской стороны говорится, что пленным якобы "грозила смертельная опасность". Но здесь уже не уточняют, что больше половины - это жители Донбасса.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили там.

И почти через три часа после первых новостей об обмене сообщили в Украине. Также подтвердилась и сегодняшняя формула - "107 на 107".

Кого освободила Украина

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, среди освобожденных воинов - 6 офицеров и 101 рядовой и сержант. В сегодняшний обмен попали представители:

Вооруженных сил - 20

Военно-морских сил - 21

Территориальной обороны - 13

Государственной пограничной службы -18

Национальной полиции - 1

Государственной службы специального транспорта - 1

Национальной гвардии - 33, в том числе 3 бойца "Азова"

Из общего количества освобожденных 74 бойца принимали участие в обороне Мариуполя.

"Некоторые добровольцы летели на вертолете в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город", - подчеркнул Ермак.

Также по его словам, среди тех, кого вернули, много раненых в боях, в том числе тяжелораненые и лежачие из Мариуполя, с "Азовстали", бойцы с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, инфекционными ранами.

Один из раненых бойцов пострадал во время взрыва в Еленовской колонии, который унес жизни более 50 украинских пленных. Многие получили ранения еще в марте.

Как отметил обмудсмен Дмитрий Лубинец, после освобождения их ждет квалифицированная медицинская помощь, реабилитация, психологическая и социальная поддержка.

"Сегодня для их близких - один из самых эмоциональных и радостных дней. Они дождались", - добавил он.

Фото: обмен пленными 3 ноября (t.me/dmytro_lubinetzs)

Самому младшему из освобожденных 19 лет, самому старшему - 54 года. Часть защитников находится в критическом состоянии.

Скольких украинцев освободили с начала полномасштабного вторжения

До сегодняшнего обмена называлась цифра в порядка 1 000 человек. По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, работа по освобождению не прекращается.

"Факты таковы, что по состоянию на сегодня уже более тысячи украинцев вернулись из российского плена с начала полномасштабного вторжения. И это уже почти 30 обменов, которые провели… Работа продолжается", - говорил он в конце октября.

Как часто проходят обмены

Можно сказать, что в последнее время обмены пленными участились. До этого крайний провели в конце прошлого месяца. В частности, 29 октября удалось освободить 52 украинцев, серди которых 12 бойцов Нацгвардии, 18 военнослужащих ВМС, 8 пограничников, 9 бойцов территориальной обороны, 3 военнослужащих ВСУ и двое гражданских.

Среди тех освобожденных тоже были защитники Мариуполя. А также бойцы, которые были взяты в плен в Чернобыльской зоне.

Что с переговорами

Единственные переговоры, которые ведет Украина с Россией, - это гуманитарные, в том числе по обмену пленными. При этом они ведутся непублично, сами обмены заранее не анонсируют, и, как правило, о них становится известно уже постфактум.

В то же время Министерство обороны призывает родственников пленных не публиковать фото в социальных сетях, чтобы не навредить переговорам.

"Дело в том, что человек действительно может находиться в плену, но враг при этом считает его гражданским. Или человек может просто скрываться на временно оккупированных территориях и искать возможность вернуться. Публикуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир на поиски", - отметила замминистра обороны Анна Маляр.

Кроме того, распространение в соцсетях данных об украинских пленных может навредить не только им самим, но и сослуживцам.

Сколько украинцев в российском плену

Точное количество на сегодня неизвестно. В конце сентября вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук называла цифру в порядка 2 500 человек, которых удерживают в России и на оккупированных территориях.

"Мы говорим о 2,5 тысячи пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов гражданских подряд не отпускают. Надо ставить вопросы ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", - говорила она.

Возможен ли большой обмен "всех на всех"

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в этом очень сомневается. По его словам, украинская сторона работает над этим, но большой обмен пока не устраивает Россию.

"Это не устраивает пока РФ. Но мы над этим работаем. Часто ли меняются планы? Это уже детали. Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия (со стороны россиян, - ред.)", - добавил он.

Он также почеркнул, Украина будет довольна обменами только тогда, когда удастся вернуть всех пленных.