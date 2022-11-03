ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боевики ОРДО заявили о новом обмене пленными

Новина українською →
Украина, Четверг 03 ноября 2022 14:16
Боевики ОРДО заявили о новом обмене пленными Фото: боевики ОРДО заявили о новом обмене пленными (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 3 ноября, возможно, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией по формуле 107 на 107.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина.

"Сегодня возвращаем 107 бойцов. Украине отдаем столько же пленных", - написал он.

Пушилин отметил, что из российского плена возвращают в основном бойцов ВСУ.

По его словам, из общего количества освобожденных, которых Украина вернула РФ, 65 человек - из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщалось, в субботу, 29 октября, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 52 украинца.

В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.

17 октября также прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Стороны обменяли по 110 своих пленных. Все они - женщины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Обмен пленными Война в Украине
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины