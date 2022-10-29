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Обмен пленными: с начала вторжения РФ освободили более 1000 украинцев

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Киев, Суббота 29 октября 2022 16:58
Обмен пленными: с начала вторжения РФ освободили более 1000 украинцев Фото: обмен пленными 29 октября 2022 года (t.me/ermaka2022)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного российского вторжения из плена освобождены более тысячи граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Андрея Юсова на телемарафоне.

"Факты таковы, что по состоянию на сегодня уже более тысячи украинцев вернулись из российского плена с начала полномасштабного вторжения. И это уже почти 30 обменов, которые провели… Работа продолжается. Поверьте, следующие обмены планируются как в контексте всех на всех, так и отдельные обмены", - отметил он.

Напомним, сегодня прошел очередной обмен пленными, в результате которого украинская сторона освободила 52 человек, среди них бойцы Нацгвардии, пограничники, бойцы ВМС и другие.

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