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Защитные сооружения не спасут от ракет без ПВО: Кличко ответил на идею "кабинета" помощи Киеву

19:26 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Защитные сооружения не спасут от ракет без ПВО: Кличко ответил на идею "кабинета" помощи Киеву Кличко отметил важность ПВО для защиты Киева (фото: РБК-Украина)
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Энергетический штаб Киева с весны готовит Киев к прохождению зимы в условиях обстрелов. Однако защитить критические объекты от российских ракет способны только системы ПВО, а не создание "кабинетов-коридоров".

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава столицы Виталий Кличко на еженедельном брифинге.

Подготовка Киева к зиме

По словам мэра, с весны в столице работает энергетический штаб, который разрабатывает мероприятия по подготовке к зиме с учетом возможных российских атак.

К работе штаба привлекли экспертов, энергетиков, практиков и ученых. Они прорабатывают сценарии развития ситуации и реагирования.

"Штаб наработал возможные меры для разных сценариев ситуации. Но когда прилетает сразу несколько ракет или дронов, никакие защитные сооружения с этим не справятся", - сказал Виталий Кличко.

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Также мэр прокомментировал идею создать "кабинет-коридор" для помощи Киеву.

"Кто-то сегодня говорит о каких-то "кабинетах-коридорах" для помощи Киеву. Это после того, как почти пол года цинично не утверждали План устойчивости столицы! И рассказывали разные "легенды", - заявил он.

Кличко отметил роль ПВО

Мэр подчеркнул, что без надежной системы ПВО невозможно гарантировать стабильную работу критических объектов и бесперебойное предоставление коммунальных услуг в Киеве.

"При такой интенсивности атак врага без защиты ключевых объектов системами ПВО - восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов под большим вопросом!", - заявил мэр.

Напомним, волонтер Сергей Стерненко заявил, что одной из причин масштабных отключений электроэнергии в Киеве является, по его мнению, недостаточная защита критической инфраструктуры в Киевской области.

Он также сообщил о возможных нарушениях при строительстве защитных сооружений на электрических подстанциях области.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил создать специальный консультативный или совещательный орган при правительстве - "кабинет" для Киева для координации и решения критических вопросов с прохождением зимы.

Также мы рассказывали, как Киев может пройти зиму на фоне атак на энергетику и какими могут быть сценарии.

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