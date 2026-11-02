Как Киев может пройти зиму на фоне атак на энергетику: сценарии источников

Киев готовится к сложной зиме, ведь после российских атак город потерял часть собственной генерации. Наибольшие риски касаются тепла, света и работы метро.

Собеседники издания из разных политических лагерей признают, что киевские власти в этом году приложили больше усилий для подготовки к холодам. В то же время, часть необходимых мер не успели реализовать ни на местном, ни на государственном уровне.

Одна из причин состоит в том, что характер угроз изменился. Город готовился к сценариям, с которыми уже сталкивался ранее, однако теперь Россия применяет новые средства поражения, в частности, реактивные дроны. Кроме того, остается проблема нехватки средств противодействия баллистическим ракетам.

"В общем, конечно, готовились к этой зиме лучше, чем к прошлой. Но проблема в том, что готовились к прошлым вызовам, а появились новые: реактивные дроны, нехватка антибаллистики и т.д.", - отметил один из собеседников.

Есть и другое существенное отличие от предыдущего отопительного сезона: после многочисленных российских атак энергетическая инфраструктура Киева сейчас имеет гораздо больше повреждений. Потому большие резервы не обязательно помогут избежать серьезных проблем. Источники не исключают, что в этот раз столице будет даже труднее, чем в прошлую зиму.

Почему Киев зависит от электроэнергии из других регионов

Одним из самых уязвимых мест энергосистемы столицы остаются теплоэлектроцентрали. До российских ударов они не только снабжали киевлян теплом, но и производили значительные объемы электроэнергии для города.

Однако, по информации собеседников РБК-Украина, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ в результате обстрелов прекратили производство электроэнергии. Следовательно, Киев стал значительно больше зависеть от поставок тока из других регионов через объединенную энергосистему Украины.

Но самое наличие электроэнергии в общей сети еще не означает, что ее удастся беспрепятственно доставить в столицу. Для этого нужны исправные подстанции, которые также регулярно терпят российские удары и могут выходить из строя.

Последствия таких проблем горожане могли увидеть 8 октября. Тогда из-за падения напряжений на внешних центрах питания временно остановился киевский метрополитен.

Один из собеседников издания объяснил, что метро потребляет очень много электроэнергии. Поэтому при новых атаках и внезапном дефиците питания его могут временно отключить, чтобы быстрее стабилизировать работу энергосистемы. При критической нехватке тока метро, по сути, "гаснет" само по себе.

Хватит ли столицы тепла

Не менее серьезные риски связаны с отоплением. Киевские ТЭЦ остаются среди приоритетных целей российских атак, а новые повреждения могут поставить под угрозу поставки ими и тепла в жилые дома.

Часть погрузки должны взять на себя резервные котельные. Однако не все объекты, планировавшиеся подготовить к работе, уже готовы. К тому же, даже запуск всех запланированных котельных не гарантирует, что их мощности хватит для поддержания нормативной температуры в квартирах во время сильных морозов.

Собеседники РБК-Украина описывают несколько вариантов развития событий.

"Если ситуация будет совсем плохой, максимум, что город может обеспечить сами по себе - это работа водоснабжения и канализации, электричество и тепло для критической инфраструктуры", - прогнозирует один из источников.

В некоторых районах, возможно, удастся сберечь отопление жилых домов. Там, где централизованное теплоснабжение будет недоступно, коммунальщики при наличии технической возможности постараются подключать дома к резервным источникам тепла.

Другой собеседник издания оценивает перспективы пессимистичнее. По его мнению, если Россия снова нанесет масштабные удары по энергетике, Киев может столкнуться с длительными остановками метро. Электроэнергии и тепла может хватать только для обеспечения критически важных объектов.

"Так или иначе, ситуация со светом и отоплением для левого берега прогнозируется сложнее, чем для правого берега столицы", - добавил собеседник.

От чего будет зависеть прохождение зимы

В то же время, эти прогнозы не означают, что Киев обязательно столкнется с худшим сценарием.

Реальная ситуация будет зависеть от того, насколько интенсивными будут российские атаки, какие именно объекты они повредят, какой будет температура воздуха и как быстро энергетики и коммунальщики смогут восстанавливать оборудование.

Источники отмечают, что особенно сложной эта зима может быть для крупнейших украинских городов – Киева, Харькова и Днепра.

"Россияне сознательно пытаются сделать жизнь у них невыносимой, чтобы заставлять людей уезжать, чтобы росло зимой социальное напряжение", - подытожил собеседник издания.