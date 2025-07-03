Защищал Украину до последнего. В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко

Сегодня, 3 июля, в Киеве состоялось прощание с погибшим в результате российской агрессии пилотом F-16 Максимом Устименко.

Подробнее о том, как происходило прощание, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как в Киеве прощались с Героем Украины Максимом Устименко

Прощание с павшим защитником Украины Максимом Устименко состоялось в Михайловском Златоверхом соборе столицы.

"Он мог катапультироваться, но отвел самолет от домов мирных граждан... Образец настоящего рыцаря, настоящего победоносного воина, который, спасая чужие жизни, не жалел собственной", - сказал священник во время церемонии прощания.

Провести в последний путь пилота истребителя F-16, летчика 1 класса, который погиб во время отражения вражеской атаки, пришли несколько десятков человек.

Среди них - родные, друзья, побратимы Устименко.

Сопровождал процессию почетный караул.

"Сегодня мы отдаем последний почет полковнику Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ему навсегда останется 32. Это - прекрасный возраст, чтобы жить, любить, творить добро... Он оставил этот мир непобедимым. Нашим Героем", - отметил распорядитель от почетного караула.

После отпевания в храме состоялось траурное шествие к Майдану Независимости.

"Именно он 24 февраля 2022 года сбил первые две крылатые российские ракеты над Обуховом, которые летели на Киев. Затем сбивал цели над Киевом - является одним из когорты "Призраков Киева", - рассказали в одном из киевских пабликов.