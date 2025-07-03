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Защищал Украину до последнего. В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко

Четверг 03 июля 2025 13:20
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Защищал Украину до последнего. В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко В Киеве попрощались с Героем Украины Максимом Устименко (скриншот из видео: youtube.com/UkrinformTV)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 3 июля, в Киеве состоялось прощание с погибшим в результате российской агрессии пилотом F-16 Максимом Устименко.

Подробнее о том, как происходило прощание, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как в Киеве прощались с Героем Украины Максимом Устименко

Прощание с павшим защитником Украины Максимом Устименко состоялось в Михайловском Златоверхом соборе столицы.

"Он мог катапультироваться, но отвел самолет от домов мирных граждан... Образец настоящего рыцаря, настоящего победоносного воина, который, спасая чужие жизни, не жалел собственной", - сказал священник во время церемонии прощания.

Провести в последний путь пилота истребителя F-16, летчика 1 класса, который погиб во время отражения вражеской атаки, пришли несколько десятков человек.

Среди них - родные, друзья, побратимы Устименко.

Сопровождал процессию почетный караул.

"Сегодня мы отдаем последний почет полковнику Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ему навсегда останется 32. Это - прекрасный возраст, чтобы жить, любить, творить добро... Он оставил этот мир непобедимым. Нашим Героем", - отметил распорядитель от почетного караула.

После отпевания в храме состоялось траурное шествие к Майдану Независимости.

"Именно он 24 февраля 2022 года сбил первые две крылатые российские ракеты над Обуховом, которые летели на Киев. Затем сбивал цели над Киевом - является одним из когорты "Призраков Киева", - рассказали в одном из киевских пабликов.

Напомним, летчик F-16 Максим Устименко 1993 года рождения трагически погиб при отражении вражеской атаки в ночь на 29 июня 2025 года.

По информации Воздушных сил ВСУ, он применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. К сожалению, во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

Устименко смог отвести самолет от населенного пункта, однако катапультироваться не успел.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу, президент Владимир Зеленский дал пилоту звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Несколько позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в честь защитника Украины будет названа одна из улиц города.

2 июля стало известно, что соответствующее решение одобрили на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Суспільне Новини", hromadske.ua, Telegram-канал "Новини.LIVE", страницы Insider Kyiv и "Вечірній Київ" в Facebook.

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