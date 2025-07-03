Захищав Україну до останнього. У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Сьогодні, 3 липня, у Києві відбулось прощання із загиблим внаслідок російської агресії пілотом F-16 Максимом Устименком.
Докладніше про те, як відбувалось прощання, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як у Києві прощались із Героєм України Максимом Устименком
Прощання з полеглим захисником України Максимом Устименком відбулось у Михайлівському Золотоверхому соборі столиці.
"Він міг катапультуватися, але відвів літак від осель мирних громадян… Взірець справжнього лицаря, справжнього звитяжного воїна, котрий, рятуючи чужі життя, не шкодував власного", - сказав священник під час церемонії прощання.
Провести в останню путь пілота винищувача F-16, льотчика 1 класу, який загинув під час відбиття ворожої атаки, прийшли кілька десятків людей.
Серед них - рідні, друзі, побратими Устименка.
Супроводжувала процесію почесна варта.
"Сьогодні ми віддаємо останню шану полковнику Повітряних сил Збройних сил України. Йому назавжди залишиться 32. Це - чудовий вік, щоб жити, любити, творити добро... Він залишив цей світ непереможним. Нашим Героєм", - наголосив розпорядник від почесної варти.
Після відспівування у храмі відбулась траурна хода до майдану Незалежності.
"Саме він 24 лютого 2022 року збив перших дві крилатих російських ракети над Обуховом, які летіли на Київ. Потім збивав цілі над Києвом - є одним з когорти "Привидів Києва", - розповіли в одному з київських пабліків.
Нагадаємо, льотчик F-16 Максим Устименко 1993 року народження трагічно загинув при відбитті ворожої атаки в ніч на 29 червня 2025 року.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, він застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей. На жаль, під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.
Устименко зміг відвести літак від населеного пункту, проте катапультуватись не встиг.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові, президент Володимир Зеленський дав пілоту звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).
Дещо пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на честь захисника України буде названо одну з вулиць міста.
2 липня стало відомо, що відповідне рішення схвалили на позачерговій сесії Харківської міської ради.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Суспільне Новини", hromadske.ua, Telegram-канал "Новини.LIVE", сторінки Insider Kyiv і "Вечірній Київ" у Facebook.
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