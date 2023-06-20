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Защищает человеческие жизни. Макрон сообщил, что система SAMP/Т уже используется Украиной

Фото: система ПВО SAMP/T (mil.in.ua)
Автор: Антон Малиновский

Французско-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T доставлена в Украину и начала выполнять свою функцию.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

По его словам, система ПВО среднего радиуса действия "защищает ключевые объекты и жизнь людей" в Украине.

SAMP/T в Украине

Комплекс представляет собой противоракетную систему, которая может сбивать аэродинамические цели на расстоянии до 150 километров на высоте до 25 километров. Она способна сражаться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 километров.

В феврале 2023 года премьер Италии Джорджия Мэлони заявила, что вместе с Францией они отправят Украине SAMP/T. Систему планировали доставить весной, но затем доставка немного задержалась.

В середине мая сообщалось, что система уже прибыла в Украину, где специалисты начали заниматься ее обслуживанием.

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Эммануэль МакронПВО