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Захищає людські життя. Макрон повідомив, що система SAMP/Т вже використовується Україною

Фото: система ППО SAMP/T (mil.in.ua)
Автор: Антон Малиновський

Французько-італійська система протиповітряної оборони SAMP/T доставлена в Україну та почала виконувати свою функцію.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За його словами, система ППО середнього радіусу дії "захищає ключові об'єкти та життя людей" в Україні.

SAMP/T в Україні

Комплекст є протиракетною системою, що може збивати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

В лютому 2023 року прем'єр Італії Джорджія Мелоні заявила, що разом із Францією вони відправлять Україні SAMP/T . Систему планували доставити навесні, але потім доставка трохи затрималась.

В середині травня повідомлялось, що система вже прибула в Україну, де фахівці почали займатись її обслуговуванням.

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