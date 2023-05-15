Украина получила Samp-T от Франции и Италии, - СМИ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

"В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов", – говорится в сообщении.

SAMP-T

Комплекс является противоракетной системой, назначение которой - защита поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также тактических баллистических ракет.

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP-T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 километров на высоте до 25 километров. Он способен бороться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 километров.

Вес боевой части - 20 кг, стартовая масса - 450 кг. SAMP/T стоит на вооружении Италии, Франции и Сингапура.

Следует отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о возможной задержке в передаче зенитного ракетного комплекса дальнего действия SAMP-T.