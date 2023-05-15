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Украина получила Samp-T от Франции и Италии, - СМИ

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 22:09
Украина получила Samp-T от Франции и Италии, - СМИ Фото: Украина получила Samp-T от Франции и Италии (mill.in.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, которую обещали вместе передать Франция и Италия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

"В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов", – говорится в сообщении.

SAMP-T

Комплекс является противоракетной системой, назначение которой - защита поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также тактических баллистических ракет.

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP-T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 километров на высоте до 25 километров. Он способен бороться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 километров.

Вес боевой части - 20 кг, стартовая масса - 450 кг. SAMP/T стоит на вооружении Италии, Франции и Сингапура.

Следует отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о возможной задержке в передаче зенитного ракетного комплекса дальнего действия SAMP-T.

До этого было известно, что система противовоздушной обороны Samp-T будет доставлена в Украину весной 2023 года.

В феврале премьер Италии Джорджия Мелони подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией.

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