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Премьер Италии подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией

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Италия, Пятница 10 февраля 2023 16:20
Премьер Италии подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Италии подтвердили передачу Украины систем противовоздушной обороны SAMP-T вместе с Францией.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Совершенно так, мы уже некоторое время участвуем в совместной работе с Парижем в очень важном для Украины вопросе. Я думаю, что мы продвигаемся быстро и в ближайшие дни мы сможем объявить об этом окончательно", - сказала она.

Так, отметим, что Италия и Франция еще не объявили официальное решение о передаче Украине систем ПВО, однако Мелони подтвердила такую вероятность.

Относительно отправки самолетов в Киев, Мелони отметила, что Италия "готова выполнять свою роль на 360 градусов". При этом она не захотела давать дополнительные комментарии.

Мэлони совершенно не согласна с тем, что военная помощь от партнеров ведет к эскалации войны России против Украины.

Как сообщалось ранее, Украина весной должна получить от Франции и Италии комплексы ПВО SAMP-T. Военные уже отправились на обучение.

К тому же, страны хотят закупить для Украины 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T.

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