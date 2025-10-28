ua en ru
Западные санкции, ядерные угрозы, "зверства" ВСУ: темы роспропаганды в ноябре

Россия, Вторник 28 октября 2025 06:45
Западные санкции, ядерные угрозы, "зверства" ВСУ: темы роспропаганды в ноябре Иллюстративное фото: на чем сосредоточится российская пропаганда в ноябре (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российская пропаганда в первой половине ноября сосредоточит свои основные усилия на кампаниях по дискредитации санкций ЕС и США и новых ядерных угрозах в адрес западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Санкции ЕС и США

Ожидается активизация продвижения нарративов, якобы санкции "никак не влияют" на экономику России, а лишь "наносят вред самим европейцам и американцам".

Аналитики Центра считают, что информационная реакция Кремля на введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" будет иметь двойной характер: на внешнюю аудиторию будет направлена риторика о "нелегитимности и неэффективности" санкций, а для внутреннего потребителя - месседжи об "устойчивости России", "экономическом прорыве" и "очередной победе над попытками Запада сломать страну".

Эскалация ядерных угроз

Кроме того, ожидается открытая кампания эскалации ядерных угроз, в рамках которой будет продвигаться идея о якобы "беспрецедентном военном превосходстве России", прежде всего сил ядерной триады.

Таким образом РФ пытается навязать западному обществу мысль, что любое обострение конфликта рискует перерасти в глобальную катастрофу, если Запад продолжит поставки оружия Украине. Главная целевая аудитория этой кампании - граждане западных стран.

Срыв переговоров между Россией и США

Также Центр прогнозирует активизацию кампаний по обвинениям ЕС и США в срыве мирных переговоров. Центральный тезис: Запад якобы сознательно срывает мирные инициативы, потому что "не заинтересован в завершении войны".

Цель этой информационной операции - дискредитация американской инициативы, раскол трансатлантического единства, оправдание продолжения войны и террористических ударов по Украине под видом "вынужденной реакции".

Дискредитация "коалиции решительных"

В ноябре продолжится дискредитация самой идеи и результатов встречи "коалиции решительных", состоявшейся 24 октября. Главный нарратив - представить собрание как "военный клуб" западных государств, который якобы координирует эскалацию конфликта, поставки оружия и подготовку наступательных операций против России.

Параллельно пропагандисты будут продвигать тезис о "краже" замороженных российских активов.

Задача этих месседжей - посеять сомнения в легитимности санкций и ограничений против России.

Манипуляции вокруг проекта Госбюджета Украины на 2026 год

Основной фокус кремлевских медиа - распространение нарративов об угрозе "финансового коллапса", чтобы подорвать доверие к государственным институтам и вызвать у населения опасения, что государство не сможет обеспечить выплаты пенсий, зарплат и социальной помощи.

Еще одно направление дезинформационной кампании - сравнение украинских макроэкономических показателей с российскими. Пропагандисты демонстрируют выборочные цифры без учета разницы в структуре экономик, военных расходах и масштабах внешней помощи. Такие сопоставления используются для создания иллюзии, что "Россия стоит на ногах крепче", чем Украина, и сможет еще долго вести войну.

Дезинформация относительно отопительного сезона

Российская пропаганда усилит распространение нарративов о якобы катастрофических последствиях многочисленных обстрелов энергетической инфраструктуры, которые якобы приведут к масштабным сбоям в теплоснабжении, "энергетическому коллапсу", "замерзанию городов" и массовому оттоку населения.

В то же время враг будет создавать иллюзию, что проблемы отопления - это системный провал Украинского государства, а не последствия российских атак на объекты энергетики.

Информационная кампания вокруг продажи самолетов Gripen

Основной фокус российских медиа и прокси-ресурсов будет на продвижении месседжей о якобы угрозе неконтролируемой эскалации на Европейском континенте после передачи самолетов, а также о "прямых рисках для стран НАТО".

Активизируется распространение фейков о якобы недовольстве европейских налогоплательщиков решением шведского правительства, которое "заставляет рядовых граждан ЕС финансировать украинскую войну".

Отдельный акцент будет делаться на дискредитации западной военно-технической помощи - враг будет продвигать месседжи о продаже Украине старой или неэффективной техники, использовании Украины как полигона для испытания вооружений, а также "наживе западного ВПК на поставках в условиях войны".

Кампания о "зверствах ВСУ" в прифронтовых районах

Пропагандистские ресурсы будут готовить масштабные информационные вбросы о "терроризме со стороны ВСУ", "пытках мирного населения", "расстрелах граждан", "заградительных отрядах", которые будут активно тиражироваться в соцсетях, мессенджерах и через подконтрольные медиа.

Основная цель кампании - подорвать доверие местного населения к украинской армии и власти, вызвать раскол и страх в прифронтовых общинах, а также использовать эту информацию в международных медиа с намерением ослабления поддержки Украины в мире.

Другие дезинформационные кампании РФ

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПИ писало, как россияне создают и распространяют фейки о пророссийских митингах в Украине.

Для их создания используют реальные записи акций протеста, происходивших в Украине в разные годы, некоторые даже более десяти лет назад. На старые видео накладывают новый звук, в котором слышны выкрики с просьбами о "российской помощи".

Цель этой кампании - создать иллюзию, что в Украине якобы господствуют пророссийские настроения и что общество "устало от войны".

В целом в бюджете России на следующий год финансирование пропаганды вырастет более чем в полтора раза, несмотря на некоторое сокращение военных расходов.

