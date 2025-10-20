Ставка на дезинформацию: Сибига озвучил, сколько в бюджете РФ заложено на пропаганду

В бюджете России на следующий год финансирование пропаганды вырастет более чем в полтора раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия продолжает усиливать свою информационную войну.

Несмотря на определенное сокращение военных расходов в бюджете на 2026 год, финансирование пропаганды возрастет на беспрецедентные 54%.



"Это четко свидетельствует о приоритетах государства-агрессора: не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию", - заявил Андрей Сибига.



Министр подчеркнул, что в современном мире слова также являются оружием, и это особенно касается дипломатии.

"Именно поэтому укрепление информационной устойчивости остается одним из приоритетов Украины для эффективной защиты своих интересов и противодействия российской агрессии в информационной сфере", - считает он.