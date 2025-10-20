RU UA EN RU
Ставка на дезинформацию: Сибига озвучил, сколько в бюджете РФ заложено на пропаганду

Россия, Понедельник 20 октября 2025 01:59
Ставка на дезинформацию: Сибига озвучил, сколько в бюджете РФ заложено на пропаганду Иллюстративное фото: Россия увеличивает финансирование пропаганды (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В бюджете России на следующий год финансирование пропаганды вырастет более чем в полтора раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия продолжает усиливать свою информационную войну.

Несмотря на определенное сокращение военных расходов в бюджете на 2026 год, финансирование пропаганды возрастет на беспрецедентные 54%.

"Это четко свидетельствует о приоритетах государства-агрессора: не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию", - заявил Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что в современном мире слова также являются оружием, и это особенно касается дипломатии.

"Именно поэтому укрепление информационной устойчивости остается одним из приоритетов Украины для эффективной защиты своих интересов и противодействия российской агрессии в информационной сфере", - считает он.

Насаждение российской идеологии на ВОТ

Ранее РБК-Украина писало о русификации на ВОТ со стороны России даже в украинских детских садах.

Российские оккупационные администрации начали внедрять уроки русского языка даже в детских садах. В старших группах вводят обязательные занятия по так называемому "развитию речи", во время которых детям навязывают русские слова и правила произношения, постепенно вытесняя украинский язык из повседневного общения.

Такой подход фактически превращает систему дошкольного воспитания в инструмент идеологического воздействия.

Также на временно оккупированных территориях Украины россияне готовят репрессии против родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских школах в онлайн-формате.

