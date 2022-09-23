В Генштабе назвали причины спешной мобилизации в РФ и раскрыли планы врага
Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране из-за угрозы режиму президента России Владимира Путина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.
Согласно данным разведки, неспособность Кремля достичь своих целей в войне, растущая поддержка Украины, сохранение курса Киева по вступлению в НАТО и обострение социально-экономических проблем в России заставили Москву объявить мобилизацию, чтобы хоть как-то спасти режим Путина.
"По нашим данным, согласно мобилизационным планам России, мобилизации будут подлежать около 300 тысяч человек. По предварительным данным, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше", - заявил Громов.
Во время первого этапа, как объясняет Громов, в течение месяца - полтора Россия попытается доукомплектовать в полный штат свои соединения и воинские части, вовлеченные в войну против Украины.
"Также не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ для освобождения личного состава подразделений вооруженных сил, привлеченных к прикрытию границы с Украиной", - отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба.
Несмотря на то, что мобилизации подлежат разные категории лиц, вероятно, что Россия будет призывать к войне должностных лиц сержантского и рядового состава, а также младших офицеров.
Уже на втором этапе Россия создаст ряд общевойсковых формирований оперативного, тактического уровня, соответствующие комплекты ракетного подразделения и артиллерии.
"В то же время мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника нет, а их подготовка займет длительное время", - отмечает Громов.
Наши воины готовы к любому развитию событий, несмотря на мобилизацию в России.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.
Тем временем в Раде при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.
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