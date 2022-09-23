ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Генштабе назвали причины спешной мобилизации в РФ и раскрыли планы врага

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 14:49
В Генштабе назвали причины спешной мобилизации в РФ и раскрыли планы врага Фото: в Генштабе назвали причины спешной мобилизации в РФ и раскрыли планы врага (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране из-за угрозы режиму президента России Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

Согласно данным разведки, неспособность Кремля достичь своих целей в войне, растущая поддержка Украины, сохранение курса Киева по вступлению в НАТО и обострение социально-экономических проблем в России заставили Москву объявить мобилизацию, чтобы хоть как-то спасти режим Путина.

"По нашим данным, согласно мобилизационным планам России, мобилизации будут подлежать около 300 тысяч человек. По предварительным данным, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше", - заявил Громов.

Во время первого этапа, как объясняет Громов, в течение месяца - полтора Россия попытается доукомплектовать в полный штат свои соединения и воинские части, вовлеченные в войну против Украины.

"Также не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ для освобождения личного состава подразделений вооруженных сил, привлеченных к прикрытию границы с Украиной", - отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба.

Несмотря на то, что мобилизации подлежат разные категории лиц, вероятно, что Россия будет призывать к войне должностных лиц сержантского и рядового состава, а также младших офицеров.

Уже на втором этапе Россия создаст ряд общевойсковых формирований оперативного, тактического уровня, соответствующие комплекты ракетного подразделения и артиллерии.

"В то же время мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника нет, а их подготовка займет длительное время", - отмечает Громов.

Наши воины готовы к любому развитию событий, несмотря на мобилизацию в России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Тем временем в Раде при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие