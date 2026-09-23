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Зеленский: МВФ поможет найти деньги для финансовой устойчивости Украины в 2027 году

02:05 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Зеленский: МВФ поможет найти деньги для финансовой устойчивости Украины в 2027 году Фото: Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. По результатам встречи МВФ поможет найти средства для Украины на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"МВФ поможет найти часть средств, которые необходимы для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Спасибо за это решение. В конце концов, каждый экономический шаг поддержки – это о справедливой защите наших людей", – сказал Зеленский.

Он проинформировал, что стороны обсудили и важность голосования за законы, являющиеся обязательствами Украины перед партнерами.

Глава государства отметил, что Верховная Рада уже проголосовала за часть решений, и до конца года будут проголосованы все другие законы, необходимые для финансовой поддержки.

Также Зеленский рассказал Георгиевой о ситуации с безопасностью в Украине за изменение российской тактики воздушных атак.

"Россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства. Именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для нас. Спасибо за все программы поддержки со стороны МВФ, которые помогают нашей экономике выстоять", - резюмировал глава государства.

Что еще важно знать

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины есть проблема с огромной "дырой" в государственном бюджете. В то же время он сказал, что готовятся некоторые предложения, чтобы выйти из дефицита.

Также мы писали, что 15 сентября Зеленский призвал Верховную Раду принять семь законопроектов, от которых зависит привлечение финансовой помощи от партнеров т покрытие дефицита бюджета.

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