Зеленский: МВФ поможет найти деньги для финансовой устойчивости Украины в 2027 году

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. По результатам встречи МВФ поможет найти средства для Украины на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"МВФ поможет найти часть средств, которые необходимы для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Спасибо за это решение. В конце концов, каждый экономический шаг поддержки – это о справедливой защите наших людей", – сказал Зеленский.

Он проинформировал, что стороны обсудили и важность голосования за законы, являющиеся обязательствами Украины перед партнерами.

Глава государства отметил, что Верховная Рада уже проголосовала за часть решений, и до конца года будут проголосованы все другие законы, необходимые для финансовой поддержки.

Также Зеленский рассказал Георгиевой о ситуации с безопасностью в Украине за изменение российской тактики воздушных атак.

"Россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства. Именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для нас. Спасибо за все программы поддержки со стороны МВФ, которые помогают нашей экономике выстоять", - резюмировал глава государства.