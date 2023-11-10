ЕС вряд ли сможет дать Украине обещанный 1 млн снарядов к марту 2024 года, - Bloomberg

Европейский союз проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов. Этот план должны были выполнить до марта 2024г.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания отмечают, что Европейская служба по внешним делам на этой неделе проинформировала дипломатов ЕС, что утвержденный план по боеприпасам для Украины вряд ли удастся выполнить за год, то есть до следующего марта.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС не достигнет цели, поскольку прошло более половины года, но инициатива выполнена лишь на 30%.

Представитель Европейской службы по внешним делам отказался комментировать этот вопрос, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений. Некоторые страны-члены не раскрывают детали поставок, но блок может попросить их предоставить больше информации. Этот вопрос будет обсужден на встрече министров обороны ЕС на следующей неделе.

Bloomberg отмечает, что поставки боеприпасов из ЕС становятся все более актуальными, особенно на фоне заявлений о передаче Северной Кореей снарядов для РФ.

Миллион снарядов для Украины

В конце прошлой зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Помимо прямых поставок из составов стран-членов ЕС также организованы совместные закупки снарядов.

Также в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.