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Запад не устал от помощи Украине в войне с Россией, - Столтенберг

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Вторник 30 мая 2023 18:30
Запад не устал от помощи Украине в войне с Россией, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада не устали предоставлять Украине военную помощь для защиты от полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Все находятся начеку, ожидая признаков усталости в наших демократических странах, в странах НАТО и партнеров, с точки зрения нашей способности оказывать поддержку. Пока что мы этого не видим", - подчеркнул Столтенберг.

Он также уточнил, что сейчас помощь Украине только усиливается. При этом по-прежнему существует сильная межпартийная поддержка украинцев среди союзников по Альянсу как в Европе, так и в США.

Генсек НАТО отметил, что, несмотря на наличие "разных голосов" и мнений по вопросу помощи Украине, остается преимущественная "политическая воля поддерживать" нашу страну.

Усталость от войны

Напомним, еще в прошлом году несколько стран Запада начали предупреждать о возможной усталости от войны России против Украины, если она затянется. Такую информацию подтверждал и заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отмечал, что Россия делала ставку на усталость западных стран, когда начинала полномасштабную войну против Украины.

В то же время, союзники Украины продолжают усиливать помощь нашей стране. В частности, они начинают подготовку пилотов и планируют передачу современной авиации, от которой отказывались ранее.

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