Министры финансов стран G7 обсудят план кредита для Украины на 50 млрд долларов, - Reuters

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) уже сегодня, 24 июля, поднимут вопрос предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов. Так планируется использовать доходы от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, переговоры пройдут в кулуарах встречи глав Минфинов стран "Большой двадцатки" в Бразилии.

Высокопоставленный чиновник Минфина США рассказал журналистам, что на встрече G7 вряд ли будет достигнуто соглашение или сделано заявление, но министрам финансов важно проанализировать технические детали плана кредитования Украины.

Reuters напоминает, что для предоставления кредита США требуют от ЕС, чтобы блок заморозил активы РФ по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнут мир в Украине.

Такие условия противоречат режиму санкций Евросоюза, поскольку ограничения необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Это оставляет возможность того, что заморозку активов прекратят.

Неназванный чиновник Минфина США отметил, что Вашингтон очень ясно дал партнерам понять необходимость гарантий, что активы не будут возвращены под контроль России.

"И поэтому, с нашей точки зрения, что-то, что сделает это очень ясным, даст нам уверенность в том, что мы знаем, что этот кредит может быть предоставлен", - добавил он.

При этом чиновник не раскрыл, как именно можно добиться такой уверенности.

По информации издания, варианты удовлетворения просьб США уже обсуждали послы ЕС. Они рассматривали либо "бессрочное" продление заморозки активов, либо продление ограничений на период до трех лет.