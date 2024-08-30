Запад самосдерживается в помощи Украине из-за опасений эскалации со стороны РФ, - генерал Ходжес

Как отметил Ходжес относительно причин отсутствия решительных действий со стороны западных партнеров в поддержке Украины - такая политика отражает неспособность стран-союзников четко заявить о своих стремлениях к победе Украины над Россией.

По его словам, эти страны не могут определить стратегические результаты, которые они хотят достичь в украинско-российском конфликте.

"Даже несмотря на то, что это четко в стратегических интересах США и Европы - чтобы Россия потерпела поражение и вернулась к границам Украины и России в 1991 году. Неудача в этом вопросе является результатом чрезмерного страха перед возможным применением ядерного оружия со стороны России, если Украина будет использовать западное оружие. Запад сдерживает себя, вместо того чтобы действовать решительно", - отметил Ходжес.

Генерал добавил, что сдерживание США от решительных действий из-за угрозы применения Россией тактического ядерного оружия является серьезным сигналом не только для Москвы, но и для Северной Кореи, Ирана, Пакистана, Китая и других стран, стремящихся к обладанию ядерным оружием.