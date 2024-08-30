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Операция в Курской области показала, насколько пусты "красные линии" России, - ISW

Пятница 30 августа 2024 11:46
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Операция в Курской области показала, насколько пусты "красные линии" России, - ISW Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Операция Сил обороны на территории Курской области продемонстрировала, насколько пустыми являются "красные линии" России. Несмотря на продвижение украинских бойцов, враг до сих пор не желает объявлять войну, военное положение или новую волну мобилизации.

Об этом рассказала исследовательница России в Институте изучения войны (ISW) Анжелика Эванс в комментарии РБК-Украина.

По словам Эванс, Запад достаточно активно поддерживает операцию Украины в Курской области. В то же время партнеры Киева продолжают выражать обеспокоенность в вопросе риска эскалации, если Силам обороны позволят применять дальнобойное вооружение для ударов по военным целям в тыловых районах России.

"К сожалению, кремлевская кампания рефлексивного контроля исторически успешно сдерживала западную поддержку Украины, постоянно угрожая обычной или ядерной эскалацией в ответ на увеличение военной помощи Запада или риторики в поддержку Украины. Однако мы очень редко видели, как Кремль действительно по сути реагирует на увеличение западной поддержки Украины", - рассказала Эванс.

Операция в Курской области демонстрирует медлительность и нерешительность Кремля в вопросе реагирования на любую возможную «эскалацию». В течение последних недель Силы обороны продвигались на Курском направлении с западной техникой, впрочем, Кремль до сих пор не желает объявлять состояние войны, военное положение или объявлять еще одну волну мобилизации.

"И на самом деле Кремль, похоже, продолжает уделять приоритетное внимание медленным, изнурительным успехам в Донецкой области, чем защите и возвращению российской территории в Курской области. Отдельные западные чиновники выразили поддержку по снятию ограничений на возможность Украины бить по военным объектам в России западным оружием в последние дни, и, надеюсь, мы увидим, что больше западных правительств будут двигаться к ослаблению этих ограничений", - добавила специалист ISW.

Операция в Курской области

В последние недели продолжаются боевые действия в Курской области. В настоящее время под контролем Украины находятся 100 российских населенных пунктов. Целью же операции является защита от обстрелов жителей приграничных территорий Украины и создание буферной зоны.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что украинские военные в рамках этой операции не только восстанавливают справедливость, но и достигают существенных результатов.

Кроме того, операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва вынуждена была отвести около 30 тысяч военных с фронта в Украине и перенаправить их на это направление.

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Курская область
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