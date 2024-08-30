UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захід самостримується з допомогою Україні через побоювання ескалації з боку РФ, - генерал Ходжес

Фото: генерал у відставці Бен Ходжес (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько

Захід гальмує підтримку України через страх перед РФ щодо можливих наслідків перетину т.зв. уявних "червоних ліній". Водночас прояв рішучості міг би вплинути не тільки на Москву, але й на інші країни, що прагнуть до володіння ядерною зброєю.

Про це розповів колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в коментарі РБК-Україна.

Як зазначив Ходжес щодо причин відсутності рішучих дій з боку західних партнерів у підтримці України - така політика відображає нездатність країн-союзників чітко заявити про свої прагнення до перемоги України над Росією.

За його словами, ці країни не можуть визначити стратегічні результати, яких вони хочуть досягти в українсько-російському конфлікті.

"Навіть попри те, що це є чітко в стратегічних інтересах США та Європи - щоб Росія зазнала поразки та повернулася до кордонів України та Росії 1991 року. Невдача в цьому питанні є результатом надмірного страху перед можливим застосуванням ядерної зброї з боку Росії, якщо Україна використовуватиме західну зброю. Захід стримує себе, замість того щоб діяти рішуче", - зазначив Ходжес.

Генерал додав, що стримування США від рішучих дій через загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї є серйозним сигналом не лише для Москви, але й для Північної Кореї, Ірану, Пакистану, Китаю та інших країн, які прагнуть до володіння ядерною зброєю.

Захід та "червоні лінії" Москви

Варто зауважити, що західні партнери стримуються у допомозі України у визвольній війні проти російських окупантів. Зокрема, країни-партнери не дозволяють завдавати далекобійних ударів певними видами озброєння, що надійшло у якості воєнної підтримки, адже бояться перетину т.зв. "червоних ліній", якими Москва залякує Захід, маючи на увазі гостру ескалацію конфлікту.

Як зауважила дослідниця Росії в Інституті вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс в коментарі РБК-Україна, операція Сил оборони на території Курської області продемонструвала, наскільки порожніми є "червоні лінії" Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України