Лондон может дать разрешение на удары по России со Storm Shadow, но нужно согласие трех стран

Британия могла бы дать разрешение на удары по России, однако необходимо согласие Франции, Германии и США из-за их вклада в разработку ракет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России".

Один из информированных собеседников в дипломатических кругах сообщил, что Лондон мог бы дать разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Однако для реализации этого шага необходимо согласие еще трех стран. В частности, Франция должна дать разрешение, поскольку StormShadow является общей франко-британской разработкой. Кроме того, Германия и США должны согласиться, поскольку их компоненты используются в этих ракетах. В то же время, эти три страны выражают опасения относительно возможного эскалационного эффекта от таких ударов. Хотя, как отметил собеседник, курская операция должна развеять эти опасения.