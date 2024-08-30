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Лондон может дать разрешение на удары по России со Storm Shadow, но нужно согласие трех стран

Украина, Пятница 30 августа 2024 11:22
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Лондон может дать разрешение на удары по России со Storm Shadow, но нужно согласие трех стран Фото: ракеты Storm Shadow в войне (иллюстративное фото MBDA)
Автор: Ярослава Борзова, Ульяна Безпалько

Британия могла бы дать разрешение на удары по России, однако необходимо согласие Франции, Германии и США из-за их вклада в разработку ракет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России".

Один из информированных собеседников в дипломатических кругах сообщил, что Лондон мог бы дать разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Однако для реализации этого шага необходимо согласие еще трех стран.

В частности, Франция должна дать разрешение, поскольку StormShadow является общей франко-британской разработкой. Кроме того, Германия и США должны согласиться, поскольку их компоненты используются в этих ракетах.

В то же время, эти три страны выражают опасения относительно возможного эскалационного эффекта от таких ударов. Хотя, как отметил собеседник, курская операция должна развеять эти опасения.

Напомним, недавно сообщалось, что Великобритания поддерживает то, что Украина использует ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Однако из-за разногласий с США Лондон воздерживается от публичных призывов к их применению в рамках поражения военных объектов РФ.

Ракеты Storm Shadow

Storm Shadow - это британско-французская крылатая ракета дальнего боевого поражения, предназначенная для ударов по стратегическим объектам противника. Она разработана для запуска с самолетов и способна поражать цели на расстоянии до 290 миль (около 460 км).

Данные ракеты известны своей точностью, способностью избегать вражеских радаров и проникать через защиту противника. Ракета оснащена мощной боеголовкой, которая может наносить значительный ущерб хорошо защищенным объектам, таким как бункеры, мосты и командные центры.

Украина получила эти ракеты от Великобритании, что позволило ей поражать важные военные объекты на расстоянии от линии фронта, включая цели на территории России.

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