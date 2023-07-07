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Запад понимает, что кассетные снаряды помогут вернуть Россию к международному праву, - эксперт

Фото: эксперт объяснил, повлияет ли передача кассетных снарядов Украине на единство Запада (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Передача Украине кассетных снарядов, вероятно, не нарушит единство Запада, поскольку там поддерживают вооруженный путь возвращения России к международному праву.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт портала Defense Express Валерий Рябых.

Он напомнил, что Россия продолжает применять в Украине средства неизбирательного действия. В частности, это ракеты Х-22 с радиусом отклонения в 500 метров, которыми россияне атакуют гражданские объекты.

Рябых подчеркнул, что в таких условиях все аргументы противников передачи кассетных боеприпасов Украине "разбиваются вдребезги".

"Не думаю, что решение США сильно расстроит партнеров. На Западе есть понимание, что Россию нужно вернуть в лоно международного права вооруженным путем. А это требует усиления Украины всем необходимым прямо здесь и сейчас", - отметил он.

Кассетные боеприпасы для Украины

Напомним, Украина запрашивала у США кассетные боеприпасы еще в конце 2022 года, но тогда такую просьбу отклонили. Сейчас же в СМИ появилась информация, что президент Джо Байден уже одобрил поставки и их анонсируют сегодня, 7 июля.

Несколько стран Запада выступили против поставок, потому что они являются подписантами конвенции о нераспространении такого оружия. Одна из таких стран - Германия.

Стоит заметить, что часть стран отказалась от применения кассетных боеприпасов, поскольку они несут угрозу для мирного населения.

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