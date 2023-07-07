Захід розуміє, що касетні снаряди допоможуть повернути Росію до міжнародного права, - експерт

Він нагадав, що Росія продовжує застосовувати в Україні засоби невиборчої дії. Зокрема, це ракети Х-22 з радіусом відхилення 500 метрів, якими росіяни атакують цивільні об'єкти.

Рябих підкреслив, що в таких умовах усі аргументи противників передачі касетних боєприпасів Україні "розбиваються вщент".

"Не думаю, що рішення США сильно засмутить партнерів. На Заході є розуміння, що Росію потрібно повернути в лоно міжнародного права збройним шляхом. А це вимагає посилення України всім необхідним тут і зараз", - зазначив він.

Касетні боєприпаси для України

Нагадаємо, Україна запитувала у США касетні боєприпаси ще наприкінці 2022 року, але тоді таке прохання відхилили. Нині ж у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Джо Байден уже схвалив постачання та їх анонсують сьогодні, 7 липня.

Декілька країн Заходу виступили проти постачань, тому що вони є підписантами конвенції про нерозповсюдження такої зброї. Одна з таких країн - Німеччина.

Варто зауважити, що частина країн відмовилася від застосування касетних боєприпасів, оскільки вони загрожують мирному населенню.