ua ru
Пт, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, - WP

Новина українською →
Пятница 07 июля 2023 10:41
Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, - WP Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине спорных кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Конгресс должен изъять боеприпасы из существующих оборонных запасов США.

Это решение было принято на фоне беспокойства по поводу задержки контрнаступления Украины и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Отметим, что такой шаг предусматривает обход закона США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом брака выше 1%.

По последним оценкам, проведенным в 2020 году, коэффициент брака кассетных боеприпасов не превышает 2,35%. Хотя это превышает ограничение в 1%, официальный представитель Пентагон Пета Райдер отметил, что официальные лица "тщательно отбирают" боеприпасы с коэффициентом брака 2,35% или ниже для передачи в Украину.

Спорные боеприпасы

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление из-за того, что они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для Украины

Еще в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Байдена не была готова выполнить это пожелание.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Военная помощь
NEWS
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе