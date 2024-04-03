Запад не должен устанавливать ограничения в помощи Украине, - президент Эстонии

"Украина находится в состоянии войны. Россия не устанавливает ограничений на агрессию в отношении Украины, поэтому и мы не должны устанавливать ограничения на помощь, предоставляемую Украине", - подчеркнул глава эстонского государства.

По его словам, такие ограничения в помощи Украине "только помогут России в планировании ударов".

Он добавил, что считает легитимными украинские удары по российским военным целям, которые расположены в тылу. Это приводит к замедлению военной машины РФ.

Президент напомнил, что Эстония решила предоставить Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет и призывает своих союзников сделать то же самое.

"Если все сделают это, Украина победит… Мы должны дать украинцам то, что им действительно нужно", - отметил Карис.