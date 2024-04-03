Запад не должен устанавливать ограничения в помощи Украине, - президент Эстонии

Страны Запада не должны как-либо ограничивать свою помощь, которую они предоставляют Украине в войне с Россией.
Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Украина находится в состоянии войны. Россия не устанавливает ограничений на агрессию в отношении Украины, поэтому и мы не должны устанавливать ограничения на помощь, предоставляемую Украине", - подчеркнул глава эстонского государства.
По его словам, такие ограничения в помощи Украине "только помогут России в планировании ударов".
Он добавил, что считает легитимными украинские удары по российским военным целям, которые расположены в тылу. Это приводит к замедлению военной машины РФ.
Президент напомнил, что Эстония решила предоставить Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет и призывает своих союзников сделать то же самое.
"Если все сделают это, Украина победит… Мы должны дать украинцам то, что им действительно нужно", - отметил Карис.
Напомним, часть союзников Украины все еще не хочет предоставлять нашей стране необходимое вооружение.
К примеру, Германия отказывается от передачи дальнобойных ракет Taurus. Против выступает сам канцлер Олаф Шольц. По его словам, для развертывания такого вооружения необходимо присутствие немецких солдат в Украине.
Также канцлер опасается, что "при неправильном использовании" Taurus могут ударить по целям на территории Москвы.
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