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"Черта, которую не хочу переступать". Шольц вновь высказался против поставок Taurus Украине

Среда 13 марта 2024 14:43
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"Черта, которую не хочу переступать". Шольц вновь высказался против поставок Taurus Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил о своем отказе от поставок крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Для меня не может быть и речи о поставках систем дальнего радиуса действия, которые могут быть осуществлены только в том случае, если они повлекут за собой размещение немецких солдат за пределами Украины", - заявил он.

Канцлер подчеркнул, что осмотрительность - это не то, что можно квалифицировать как слабость.

"Это та черта, которую я не хочу переступать как канцлер. Осмотрительность - это "не то, что можно квалифицировать как слабость. Осмотрительность - это то, на что имеют право граждане, - сказал Шольц.

Дальнобойные ракеты для Украины

Ранее Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали Киеву ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

В настоящее время идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

В частности, в начале марта оппозиционная фракция ХДС/ХСС заявила, что хочет снова вынести на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом к правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Отметим, что Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. В частности, не исключен вариант, что Германия может передать ракеты Taurus Великобритании, а та, в свою очередь, поставит Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.

Подробнее о том, получит ли Украина немецкие дальнобойные ракеты, читайте в материале РБК-Украина.

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