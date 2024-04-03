Захід не повинен встановлювати обмеження щодо допомоги Україні, - президент Естонії

Країни Заходу не повинні обмежувати свою допомогу, яку вони надають Україні у війні з Росією.
Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Україна перебуває у стані війни. Росія не встановлює обмежень на агресію щодо України, тому і ми не повинні встановлювати обмеження на допомогу, яку надають Україні", - наголосив глава естонської держави.
За його словами, такі обмеження у допомозі Україні "тільки допоможуть Росії у плануванні ударів".
Він додав, що вважає легітимними українські удари по російських військових цілях, які розташовані у тилу. Це призводить до уповільнення військової машини РФ.
Президент нагадав, що Естонія вирішила надати Україні військову допомогу у розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років і закликає своїх союзників зробити те саме.
"Якщо всі зроблять це, Україна переможе... Ми маємо дати українцям те, що їм справді потрібно", - зазначив Каріс.
Нагадаємо, частина союзників України все ще не хоче надавати нашій країні потрібне озброєння.
Наприклад, Німеччина цурається передачі далекобійних ракет Taurus. Проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. За його словами, для розгортання такого озброєння потрібна присутність німецьких солдатів в Україні.
Також канцлер побоюється, що "за неправильного використання" Taurus можуть вдарити по цілях на території Москви.
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