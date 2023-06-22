Запад должен утомить россиян и замучить Путина, - Дуда
Запад должен сделать так, чтобы утомить российское общество и замучить российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Факты ICTV".
"Мы не должны позволить Путину утомить Украину и замучить нас. Мы должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина", - заявил он.
Поддержка Украины от Польши
Польша является одной из стран, которая больше всех поддерживает и оказывает помощь Украине в отпоре российской агрессии. В частности, поставками военной техники, оружием, размещением беженцев и другим.
13 июня в Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года.
Кроме того, Варшава передала Киеву самолеты МиГ-29, которые украинские военные уже используют на поле боя.
Помимо этого Польша выступает за усиление санкции против России и Беларуси.
К тому же, сейм Польши поддержал членство Украины в Североатлантическом альянсе.
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