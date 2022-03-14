Захаровій та двом військовим РФ повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти України

Трьом високопосадовцям РФ повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти України та її громадян. За скоєне передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора України Ірини Венедиктової.
Зокрема, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України підозрюється:
Встановлено, що Суровікін організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільним об’єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.
Також Кириллов і Захарова своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України.
Окрім того, вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України.
Раніше ми повідомляли, що кремлівську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук.
Також ми писали, що міськрада Мелітополя закликала генпрокурора відкрити справу проти колаборантів.
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