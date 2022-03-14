Захаровій та двом військовим РФ повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти України

Зокрема, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України підозрюється:

Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Російської Федерації Сергій Суровікін;

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Російської Федерації Ігор Кириллов;

Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова.

Встановлено, що Суровікін організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільним об’єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.

Також Кириллов і Захарова своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України.

Окрім того, вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України.

Захаровій та двом високопосадовцям армії РФ повідомлено про підозру (facebook.com/VenediktovaIryna)