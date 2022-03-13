ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міськрада Мелітополя закликала генпрокурора відкрити справу проти колаборантів

Новость на русском →
Мелітополь, Неділя 13 березня 2022 12:43
Міськрада Мелітополя закликала генпрокурора відкрити справу проти колаборантів Фото: генпрокурор України Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Депутати Мелітопольської міської ради за підсумками позачергової сесії звернулися до генерального прокурора України. Вони закликали відкрити справу про держзраду щодо створення окупаційної адміністрації представниками партії "Опозиційний блок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради Мелітополя.

"Просимо генерального прокурора Ірину Венедіктову розпочати досудове розслідування кримінальних проваджень за ознаками статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада" за фактом намагань щодо створення окупаційної адміністрації міста Мелітополя представниками політичної партії "Опозиційний блок", - йдеться в заяві.

Разом з тим, депутати міськради звернулися до країн-членів НАТО запровадити безполітну зону над Україною, а президента Володимира Зеленського вжити всіх необхідних заходів щодо звільнення з полону Мелітопольського міського голови Івана Федорова та інших цивільних мешканців міста.

Викрадення мера Мелітополя

Нагадаємо, вчора в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер Мелітополя Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що викрадений російськими окупантами мер Мелітополя живий. Але його катують.

Вчора стало відомо, що російські окупанти призначили нового "мера"в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь держзрада Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді