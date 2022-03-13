Міськрада Мелітополя закликала генпрокурора відкрити справу проти колаборантів

Депутати Мелітопольської міської ради за підсумками позачергової сесії звернулися до генерального прокурора України. Вони закликали відкрити справу про держзраду щодо створення окупаційної адміністрації представниками партії "Опозиційний блок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради Мелітополя.

"Просимо генерального прокурора Ірину Венедіктову розпочати досудове розслідування кримінальних проваджень за ознаками статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада" за фактом намагань щодо створення окупаційної адміністрації міста Мелітополя представниками політичної партії "Опозиційний блок", - йдеться в заяві.

Разом з тим, депутати міськради звернулися до країн-членів НАТО запровадити безполітну зону над Україною, а президента Володимира Зеленського вжити всіх необхідних заходів щодо звільнення з полону Мелітопольського міського голови Івана Федорова та інших цивільних мешканців міста.

Викрадення мера Мелітополя

Нагадаємо, вчора в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер Мелітополя Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що викрадений російськими окупантами мер Мелітополя живий. Але його катують.

Вчора стало відомо, що російські окупанти призначили нового "мера"в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.

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