Захаровой и двум военным РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины

Трем высокопоставленным должностным лицам РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины и ее граждан. За содеянное предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
В частности, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины подозревается:
Установлено, что Суровикин организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. В результате погибли и получили ранения мирные граждане, разрушено жилье и гражданская инфраструктура.
Также Кириллов і Захарова своими действиями способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины.
Кроме того, они публично распространяли ложную информацию о действиях представителей власти Украины.
Ранее мы сообщали, что кремлевскую пропагандистку Симоньян объявят в международный розыск.
Также мы писали, что горсовет Мелитополя призвал генпрокурора открыть дело против коллаборантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!