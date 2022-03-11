ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кремлівську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 14:52
Кремлівську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук Фото: Маргарита Симоньян (скріншот відео)
Автор: Світлана Мащенко

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян буде оголошена в міжнародний розшук. Український суд дозволив заарештувати російську медійницю - у разі спроби перетину кордону, вона буде затримана з метою екстрадиції в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора України Ірини Венедиктової.

"Український суд дозволив вас, Маргарито Семенівно, заарештувати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Оскільки виконати цей наказ суду на території РФ не представляється можливим (поки що), українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук", - написала Венедиктова.

Таким чином, при спробі перетину кордону іншої держави вона буде заарештована з метою подальшої екстрадиції в Україну.

"Росія, мати, забери Донбас додому" - це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, слідуючи духу вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому", - додала генпрокурор.

Для довідки:

Маргарита Симонівна Симоньян - російська журналістка, пропагандистка і головний редактор інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівник телеканалу "Russia Today".

Нагадаємо, що кримінальні справи вже відкриті проти Миколи Баскова, Тіни Канделакі, Микити Михалкова, Олега Газманова. Вони оголошені в міжнародний розшук - при спробі перетнути кордон їм загрожує екстрадиція в Україну.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"