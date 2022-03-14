ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захаровій та двом військовим РФ повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти України

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 22:33
Захаровій та двом військовим РФ повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти України Ірина Венедіктова (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Трьом високопосадовцям РФ повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти України та її громадян. За скоєне передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора України Ірини Венедиктової.

Зокрема, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України підозрюється:

  • Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Російської Федерації Сергій Суровікін;
  • Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Російської Федерації Ігор Кириллов;
  • Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова.

Встановлено, що Суровікін організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільним об’єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.

Також Кириллов і Захарова своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України.

Окрім того, вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України.

Захаровій та двом військовим РФ повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти УкраїниЗахаровій та двом високопосадовцям армії РФ повідомлено про підозру (facebook.com/VenediktovaIryna)

Раніше ми повідомляли, що кремлівську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук.

Також ми писали, що міськрада Мелітополя закликала генпрокурора відкрити справу проти колаборантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Венедіктова Вторгнення Росії до України
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну