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Потеряли техпаспорт, а владелец авто далеко? Как быстро восстановить документ (инструкция)

Четверг 19 июня 2025 12:52
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Потеряли техпаспорт, а владелец авто далеко? Как быстро восстановить документ (инструкция) Восстановить утраченный техпаспорт можно без владельца машины (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Потеря документов на транспортное средство - не редкая проблема среди водителей. Поэтому украинцам объяснили, как быстро восстановить свидетельство о регистрации авто (даже если владелец находится в другом городе).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Как восстановить утраченный техпаспорт: куда обращаться

В ГСЦ МВД рассказали, что даже если водитель потерял свидетельство о регистрации автомобиля или мотоцикла, а владелец транспортного средства (ТС) находится в другом городе, паниковать не стоит.

Уточняется, что такая проблема решается легко - даже если транспортным средством пользуется не владелец, а другой человек.

Для восстановления утерянного свидетельства о регистрации ТС необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в Украине - независимо от места регистрации.

"Ведь услуги в территориальных подразделениях предоставляются по принципу экстерриториальности", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что сделать это может:

  • как владелец транспортного средства;
  • так и уполномоченное лицо.

То есть если владелец автомобиля не имеет возможности лично обратиться в сервисный центр МВД, это может сделать уполномоченное им лицо - на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Какие документы нужны и сколько времени это занимает

Перед тем, как обращаться в сервисный центр МВД, необходимо подготовить:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);
  • копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Уточняется, что предоставление автомобиля в сервисный центр МВД в таком случае не является обязательным.

"Во время восстановления документа, администратор выдаст новое свидетельство о регистрации транспортного средства", - объяснили украинцам.

Кроме того, у владельца или уполномоченного лица будет выбор:

  • либо оставить имеющийся номерной знак;
  • либо выбрать новый - из перечня имеющихся.

Услуга предоставляется в день обращения и длится около 30 минут.

Ориентировочная стоимость услуги в сервисном центре МВД

Согласно информации ГСЦ МВД, ориентировочная стоимость услуги составляет 1240 гривен:

  • 350 гривен - за административную услугу;
  • 540 гривен - за бланк свидетельства;
  • 350 гривен - за номерной знак.

Отмечается, что во время перерегистрации авто владелец может также заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства - без изготовления на пластиковом бланке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи.

Кроме того, в МВД объяснили, как зарегистрировать конфискованное авто, купленное на аукционе.

Читайте также, что украинцам делать с уничтоженным авто во время войны (если, например, транспорт сгорел или был разбит).

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