Загубили техпаспорт, а власник авто далеко? Як швидко відновити документ (інструкція)

Втрата документів на транспортний засіб - не поодинока проблема серед водіїв. Тож українцям пояснили, як швидко відновити свідоцтво про реєстрацію авто (навіть якщо власник перебуває в іншому місті).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Як відновити втрачений техпаспорт: куди звертатись

У ГСЦ МВС розповіли, що навіть якщо водій загубив свідоцтво про реєстрацію автомобіля чи мотоцикла, а власник транспортного засобу (ТЗ) перебуває в іншому місті, панікувати не варто.

Уточнюється, що така проблема вирішується легко - навіть якщо транспортним засобом користується не власник, а інша особа.

Для відновлення загубленого свідоцтва про реєстрацію ТЗ необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС в Україні - незалежно від місця реєстрації.

"Адже послуги в територіальних підрозділах надаються за принципом екстериторіальності", - уточнили у прес-службі.

Наголошується, що зробити це може:

як власник транспортного засобу;

так і уповноважена особа.

Тобто якщо власник автомобіля не має можливості особисто звернутись до сервісного центру МВС, це може зробити уповноважена ним особа - на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Які документи потрібні та скільки часу це займає

Перед тим, як звертатись до сервісного центру МВС, необхідно підготувати:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Уточнюється, що надання автомобіля до сервісного центру МВС у такому випадку не є обов'язковим.

"Під час відновлення документа, адміністратор видасть нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу", - пояснили українцям.

Крім того, у власника чи уповноваженої особи буде вибір:

або залишити наявний номерний знак;

або обрати новий - із переліку наявних.

Послуга надається у день звернення та триває близько 30 хвилин.

Орієнтовна вартість послуги у сервісному центрі МВС

Згідно з інформацією ГСЦ МВС, орієнтовна вартість послуги становить 1240 гривень:

350 гривень - за адміністративну послугу;

540 гривень - за бланк свідоцтва;

350 гривень - за номерний знак.

Зазначається, що під час перереєстрації авто власник може також замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - без виготовлення на пластиковому бланку.