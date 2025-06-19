Загубили техпаспорт, а власник авто далеко? Як швидко відновити документ (інструкція)
Втрата документів на транспортний засіб - не поодинока проблема серед водіїв. Тож українцям пояснили, як швидко відновити свідоцтво про реєстрацію авто (навіть якщо власник перебуває в іншому місті).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Як відновити втрачений техпаспорт: куди звертатись
У ГСЦ МВС розповіли, що навіть якщо водій загубив свідоцтво про реєстрацію автомобіля чи мотоцикла, а власник транспортного засобу (ТЗ) перебуває в іншому місті, панікувати не варто.
Уточнюється, що така проблема вирішується легко - навіть якщо транспортним засобом користується не власник, а інша особа.
Для відновлення загубленого свідоцтва про реєстрацію ТЗ необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС в Україні - незалежно від місця реєстрації.
"Адже послуги в територіальних підрозділах надаються за принципом екстериторіальності", - уточнили у прес-службі.
Наголошується, що зробити це може:
- як власник транспортного засобу;
- так і уповноважена особа.
Тобто якщо власник автомобіля не має можливості особисто звернутись до сервісного центру МВС, це може зробити уповноважена ним особа - на підставі нотаріально посвідченої довіреності.
Які документи потрібні та скільки часу це займає
Перед тим, як звертатись до сервісного центру МВС, необхідно підготувати:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
- копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Уточнюється, що надання автомобіля до сервісного центру МВС у такому випадку не є обов'язковим.
"Під час відновлення документа, адміністратор видасть нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу", - пояснили українцям.
Крім того, у власника чи уповноваженої особи буде вибір:
- або залишити наявний номерний знак;
- або обрати новий - із переліку наявних.
Послуга надається у день звернення та триває близько 30 хвилин.
Орієнтовна вартість послуги у сервісному центрі МВС
Згідно з інформацією ГСЦ МВС, орієнтовна вартість послуги становить 1240 гривень:
- 350 гривень - за адміністративну послугу;
- 540 гривень - за бланк свідоцтва;
- 350 гривень - за номерний знак.
Зазначається, що під час перереєстрації авто власник може також замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - без виготовлення на пластиковому бланку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у сервісних центрах МВС змінили алгоритм онлайн-запису.
Крім того, у МВС пояснили, як зареєструвати конфісковане авто, куплене на аукціоні.
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