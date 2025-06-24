Потеряли сережку из одного уха? Наши бабушки имели на это очень четкое объяснение

Потеря одной серьги в народной традиции всегда имела особое значение. Это украшение расположено близко к лицу, сердцу, голове - следовательно, символически ассоциируется с эмоциями, мыслями, отношениями и даже здоровьем.

Серьга из левого уха

Потерять серьгу из левого уха считается признаком того, что человек защищен от опасности, которая могла бы случиться.

В некоторых регионах верили, что украшение забирает на себя удар или негативную энергию, которую направили на вас завистники. Другими словами: упало - значит, отвело беду.

А еще и другое значение - высокая вероятность замужества в этом году. Если вы сейчас не в отношениях и никого даже рядом нет, то ситуация изменится очень быстро.

Серьга из правого уха

Зато если вы потеряли сережку из правого уха, то это, по приметам, знак изменений в отношениях. Это может быть как приятная встреча с важным человеком в жизни, так и окончание отношений, которые не приносили радость или избранник был явно не "вашей парой".

Особенно внимательно к этой примете относились девушки на пороге замужества или во время романтических отношений. Если такая потеря происходит незадолго до свидания или свадьбы - это считалось предупреждением.

Золотая или серебряная?

Потерять золотую сережку - указывает, что женитьба произойдет очень быстро.

Потерять серебряную - вас ожидает начало серьезных отношений.

Если же ваша сережка была из бижутерии, то вас ждут неожиданные и крутые повороты судьбы.

Где потеряли

Потеряли сережку на улице - отпустите что-то из своего прошлого

В некоторых суевериях считалось, что потерянная серьга - это символ прощания.

Если она исчезла внезапно - это сигнал, что нужно отпустить человека, ситуацию или чувства, которые уже исчерпали себя. Иногда серьга "убегает", когда носитель эмоционально не готов отказаться от токсичных связей.

Если сережку потеряла замужняя женщина или та, которая в серьезных отношениях - ждет разлука с любимым. Но также есть и другое значение - интересное знакомство или встреча на стороне.

Сломанный замок или штифт

Если серьга не просто потерялась, а сломалась или отпала, это означает, что ваша энергетическая оборона ослабла.

В таком случае рекомендуют очистить украшения, провести энергетические ритуалы (например, окуривание), а также усилить свою психологическую защиту.

Что делать, если потеряли сережку

Не паникуйте - во многих случаях это неплохой знак, а сигнал перемен.

Если украшение было подарено - возможно, пора завершить связь с дарителем.

Можно поблагодарить сережку мысленно - за защиту, напоминание или за отпущенное.

И главное: не носите вторую сережку в одиночестве - лучше сохранить ее на память, а не "довязывать" другую.

Если потерянное украшение со временем найдется, то примета все равно сбудется, но изменения будут непродолжительными (касается мужчин и отношений).

Если же сережку из уха потерял мужчина - то это его предупреждает о финансовых проблемах и неудаче в делах.

Если сережка упала из уха, но не потерялась (например, вы успели ее подхватить), то это предвестник неприятных событий или важного известия в ближайшее время.