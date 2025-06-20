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Черная кошка - к беде или удаче? Факты и мифы, которые вас удивят

Пятница 20 июня 2025 21:15
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Черная кошка - к беде или удаче? Факты и мифы, которые вас удивят Черный кот приносит несчастье или удачу? (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Издавна общество относится к черным котам настороженно. "Черная кошка перешла дорогу - жди беды" - эту фразу знают все, даже те, кто не верит в приметы. Но действительно ли кошка виновата в человеческих бедах, действительно ли черные коты - носители плохого? А может, все наоборот?

Какие приметы существуют о черных котах и откуда взялась легенда об их негативных способностях, рассказывает РБК-Украина.

Приметы про черную кошку

  • Если черная кошка перебежала дорогу - жди неприятностей
  • Если кошка появилась во дворе - будет болезнь или ссора
  • Если убегает от человека - к измене
  • Если смотрит из окна на дорогу - кто-то уйдет из дома

Эти приметы существуют веками, но их суть - страх перед неизвестным. Иногда удобно обвинить кота и не пользоваться здравым смыслом.

В мире черная кошка - к счастью

  • В Англии черный кот в доме - к богатству
  • В Шотландии на пороге - к хорошим новостям
  • В Японии - оберег
  • В Египте - символ божества

Потому что на самом деле, все зависит не от животного, а от того, во что люди решили верить.

Как церковь создала миф о зле

В Средневековье черных котов считали слугами ведьм или демонами в теле животного. Логика была проста - женщина с черным котом, значит колдунья. А кот черный - значит злой, еще и ночное существо.

Папа Григорий IX в 1233 году издал буллу "Vox in Rama" - документ, где описывались еретические ритуалы, во время которого прихожане поклонялись черному коту, которого считали воплощением дьявола. И хотя речь шла только об одной конкретной секте еретиков, последствия были катастрофическими для всей Европы.

Черных котов в XIV веке церковь начала массово уничтожать - их часто сжигали живьем на костре во время религиозных праздников. Из-за этого большое количество крыс заполонило улицы и со временем это привело к массовой эпидемии чумы.

Если на это посмотреть реалистично, то вера в приметы действительно убивала людей.

Черная кошка - к беде или удаче? Факты и мифы, которые вас удивят

Черных котов до сих пор считают предвестником беды (фото: Freepik)

А что говорит наука

В психологии есть специальный термин - "когнитивное искажение". Человек видит событие, запоминаю его как некий "знак" и каждый похожий случай только подкрепляет миф.

Люди склонны видеть закономерности там, где их нет. Нам проще связать несчастье с животным, чем со случайностью или собственным выбором.

Мозгу значительно легче объяснить неудачи магией, чем предполагать, что ответственность целиком лежит на человеке, ну или просто - не повезло.

Настоящая проблема - не в котах

Быть черным котом в современном мире все равно трудно. Их значительно труднее пристроить в семью, потому что их боятся и до сих пор считают "несчастливыми". А в некоторых странах их не отдают в семью перед Хэллоуином - потому что были зафиксированы случаи жестокого обращения.

Не любят черных котов фотографировать - потому что их хуже видно на снимках. Не очень они популярны и в соцсетях. Да и на улице черным котам не позавидуешь - до сих пор есть люди, которые верят в магию цвета ее шерсти и могут даже бросить камнем.

Хотя цвет - это просто цвет, и кошка не может притягивать несчастья.

Черная кошка ничего не притягивает. Она просто живет свою жизнь. А вот суеверия - приносят страх, ограничения и непонимание. В следующий раз, когда увидишь черного кота: просто иди дальше и скажи себе, что это просто кот, который идет по своим делам.

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При написании материала были использованы источники: Smithsonian Institution, The Cat: Superstitions, British Museum, Psychology Today.

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Кошки Животные Приметы Эзотерика Магия
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