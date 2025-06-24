Загубили сережку з одного вуха? Наші бабусі мали на це дуже чітке пояснення

Втрата однієї сережки у народній традиції завжди мала особливе значення. Ця прикраса розташована близько до обличчя, серця, голови - отже, символічно асоціюється з емоціями, думками, стосунками та навіть здоров’ям.

Сережка з лівого вуха

Втратити сережку з лівого вуха вважається ознакою того, що людина захищена від небезпеки, яка могла б трапитися.

У деяких регіонах вірили, що прикраса забирає на себе удар або негативну енергію, яку спрямували на вас заздрісники. Іншими словами: впала - отже, відвела лихо.

А ще й інше значення - висока ймовірність заміжжя цього року. Якщо ви зараз не у стосунках і нікого навіть поруч немає, то ситуація зміниться дуже швидко.

Сережка з правого вуха

Натомість якщо ви втратили сережку з правого вуха, то це, за прикметами, знак змін у стосунках. Це може бути як приємна зустріч з важливою людиною у житті, так і закінчення стосунків, які не приносили радість або обранець був явно не "вашою парою".

Особливо уважно до цієї прикмети ставились дівчата на порозі заміжжя або під час романтичних стосунків. Якщо така втрата стається незадовго до побачення чи весілля - це вважалося попередженням.

Золота або срібна?

Загубити золоту сережку - вказує, що одруження станеться дуже швидко.

Загубити срібну - вас очікує початок серйозних стосунків.

Якщо ж ваша сережка була з біжутерії, то вас чекають несподівані та круті повороти долі.

Де загубили

Втратили сережку на вулиці – відпустіть щось зі свого минулого

У деяких забобонах вважалося, що загублена сережка - це символ прощання.

Якщо вона зникла раптово - це сигнал, що потрібно відпустити людину, ситуацію або почуття, які вже вичерпали себе. Іноді сережка "тікає", коли носій емоційно не готовий відмовитися від токсичних зв'язків.

Якщо сережку втратила заміжня жінка або та, яка у серйозних стосунках - чекає розлука з коханим. Але також є й інше значення - цікаве знайомство або зустріч на стороні.

Зламаний замок або штифт

Якщо сережка не просто загубилася, а зламалась або відпала, це означає, що ваша енергетична оборона ослабла.

У такому випадку рекомендують очистити прикраси, провести енергетичні ритуали (наприклад, окурювання), а також посилити свій психологічний захист.

Що робити, якщо загубили сережку

Не панікуйте - у багатьох випадках це непоганий знак, а сигнал змін.

Якщо прикраса була подарована - можливо, пора завершити зв’язок з дарувальником.

Можна подякувати сережці подумки - за захист, нагадування або за відпущене.

І головне: не носіть другу сережку на самоті - краще зберегти її на згадку, а не "довішувати" іншу.

Якщо загублена прикраса з часом знайдеться, то прикмета все одно здійсниться, але зміни будуть нетривалими (стосується чоловіків та стосунків).

Якщо ж сережку з вуха загубив чоловік - то це його попереджає про фінансові проблеми та невдачу у справах.

Якщо сережка впала з вуха, але не загубилася (наприклад, ви встигли її підхопити), то це провісник неприємних подій або важливої звістки найближчим часом.