С ними не выпустят за границу: какие паспорта украинцев теперь стали недействительными

Часть украинцев больше не сможет пользоваться загранпаспортами, срок действия которых был продлен по упрощенной процедуре во время войны. Такие документы больше не признаются действительными для международных поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области .

Главное: Отмена льгот: Заграничные паспорта, срок действия которых ранее был продлен по упрощенной процедуре, официально утратили силу для международных поездок.

Заграничные паспорта, срок действия которых ранее был продлен по упрощенной процедуре, официально утратили силу для международных поездок. Последствия для пассажиров: Владельцам таких "продленных" документов авиакомпании имеют право отказать в посадке на рейс, а иностранные пограничники - во въезде в страну.

Владельцам таких "продленных" документов авиакомпании имеют право отказать в посадке на рейс, а иностранные пограничники - во въезде в страну. Когда замена обязательна: Новый паспорт необходимо оформить, если истек срок его действия, он был продлен по упрощенной схеме или в него по старым правилам внесены сведения о детях.

Новый паспорт необходимо оформить, если истек срок его действия, он был продлен по упрощенной схеме или в него по старым правилам внесены сведения о детях. Где получить документ: Оформить новый паспорт можно в подразделениях ГМС, ЦНАПах, зарубежных филиалах ГП "Документ" или консульствах.

В ведомстве напомнили, что Кабинет министров отменил временный порядок, позволявший использовать загранпаспорта с продленным сроком действия. Такой механизм действовал с начала полномасштабного вторжения из-за ограниченной работы консульских учреждений за рубежом.

Теперь "продленные" паспорта не считаются действительными для международных поездок. Из-за этого авиакомпании могут отказать пассажиру в посадке на рейс, а пограничные службы других государств - во въезде в страну.

Кого касаются изменения

Новые правила распространяются как на взрослых, так и на детей, чьи документы были оформлены или продлены по временному порядку, введенному во время войны.

В ГМС напомнили, что обычный загранпаспорт для граждан в возрасте от 16 лет оформляется на 10 лет, а для детей до 16 лет - на 4 года.

Когда нужно заменить паспорт

Оформить новый документ необходимо, если:

срок действия паспорта истек;

срок действия документа был продлен по упрощенной процедуре;

в паспорте содержатся сведения о детях или других членах семьи, внесенные по старым правилам.

В миграционной службе подчеркнули, что без действующего загранпаспорта легально путешествовать и пересекать государственную границу будет невозможно.

Где можно оформить новый документ

Для замены паспорта украинцы могут обратиться в:

подразделений Государственной миграционной службы в Украине;

центров предоставления административных услуг;

посольств и консульств Украины за рубежом;

филиалов ГП "Документ" в странах, где они работают.

Если гражданин Украины находится за границей с недействительным паспортом, он может обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.