Ryanair запускає три нових рейси з Борисполя

Фото: літак Ryanair (Віталій Носач, РБК-Україна)

Авіакомпанія почне перельоти за трьома новими маршрутами з Києва - в Гданськ, Краків і Столкгольм

Ірландський лоукостер Ryanair сьогодні, 29 жовтня, почне перельоти за трьома новими маршрутами з Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Повідомляється, що авіакомпанія почне перельоти за трьома новими маршрутами з Києва - в Гданськ, Краків (Польща) і столиці Швеції Столкгольм (Скавста).

Переліт Київ-Гданськ запланований на 21:25. Рейси виконуватимуться по понеділках і п'ятницях з вильотом з Києва в зазначений час, виліт з Гданська - о 18:00 за місцевим часом.

В 21:40 стартує рейс в аеропорт Стокгольм-Скавста. Він буде виконуватися з частотою три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях в один і той же час. Зі столиці Швеції вильоти, згідно з розкладом, будуть здійснюватись у 17:45.

В Краків лоукостер буде літати з Борисполя тричі на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях. Вильоти з Києва о 22:25, з Кракова - о 19:10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair крім рейсу Київ-Берлін восени запустить ще 11 напрямів з "Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Всього Ryanair планує забезпечити 38 тижневих рейсів з/до Києва і перевезти 635 тис.пасажирів на рік.