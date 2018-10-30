ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ryanair почав літати зі Львова

Новини » Транспорт    30.10.2018 - 10:21
Фото: Ryanair (facebook.com/ryanair)
Фото: Ryanair (facebook.com/ryanair)

Перший рейс зі Львова ірландський лоукостер здійснив у Краків

Найбільший європейський лоукостер Ryanair почав польоти зі Львова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

За даними аеропорту, літак авіакомпанії вилетів в польський Краків.

Ryanair почав літати зі Львова

На цьому тижні Ryanair почне літати зі Львова в п'ять міст Європи: Дюссельдорф (Німеччина), Меммінген (Німеччина) та Варшаву (Польща), Краків (Польща) і Лондон (Велика Британія).

Перший рейс прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні вперше зі Львова полетів літак компанії Ryanair до Кракова. Завтра стартують рейси до Дюссельдорфу, Меммінген та Варшави, а від 2 листопада - до Лондону", -  написав він на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив розклад.

Рейси зі Львова:

Львів - Варшава (Модлін): з 31 жовтня у понеділок, середу та неділю.

Львів - Дюссельдорф (Веце): з 31 жовтня у середу, п’ятницю та неділю.

Львів - Краків: з 30 жовтня по вівторках, четвергах і суботах.

Львів - Меммінген: з 31 жовтня у середу та неділю.

Львів - Лондон (Станстед): з 2 листопада по понеділках, п’ятницях та неділях.

Ryanair почав літати зі Львова

Нагадаємо, 3 вересня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбувся запуск першого рейсу ірландського лоукост-перевізника Ryanair за маршрутом Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд,

Лоукостер Ryanair крім рейсу Київ-Берлін восени запустить ще 11 напрямів з "Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Всього Ryanair планує забезпечити 38 тижневих рейсів з/до Києва і перевезти 635 тис. пасажирів на рік.

Зазначимо, авіакомпанія Ryanair ввела обмеження на безкоштовний провіз ручного багажу. Нововведення передбачають, що пасажири, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, зможуть перевозити безкоштовно лише один невеликий предмет ручної поклажі.

Ryanair запускає три нових рейси з Борисполя У Львові призупинили опалювальний сезон
Новини України RyanairЛьвівлоукост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся