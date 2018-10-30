Ryanair почав літати зі Львова

Фото: Ryanair (facebook.com/ryanair)

Перший рейс зі Львова ірландський лоукостер здійснив у Краків

Найбільший європейський лоукостер Ryanair почав польоти зі Львова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

За даними аеропорту, літак авіакомпанії вилетів в польський Краків.

На цьому тижні Ryanair почне літати зі Львова в п'ять міст Європи: Дюссельдорф (Німеччина), Меммінген (Німеччина) та Варшаву (Польща), Краків (Польща) і Лондон (Велика Британія).

Перший рейс прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні вперше зі Львова полетів літак компанії Ryanair до Кракова. Завтра стартують рейси до Дюссельдорфу, Меммінген та Варшави, а від 2 листопада - до Лондону", - написав він на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив розклад.

Рейси зі Львова:

Львів - Варшава (Модлін): з 31 жовтня у понеділок, середу та неділю.

Львів - Дюссельдорф (Веце): з 31 жовтня у середу, п’ятницю та неділю.

Львів - Краків: з 30 жовтня по вівторках, четвергах і суботах.

Львів - Меммінген: з 31 жовтня у середу та неділю.

Львів - Лондон (Станстед): з 2 листопада по понеділках, п’ятницях та неділях.

Нагадаємо, 3 вересня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбувся запуск першого рейсу ірландського лоукост-перевізника Ryanair за маршрутом Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд,

Лоукостер Ryanair крім рейсу Київ-Берлін восени запустить ще 11 напрямів з "Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Всього Ryanair планує забезпечити 38 тижневих рейсів з/до Києва і перевезти 635 тис. пасажирів на рік.

Зазначимо, авіакомпанія Ryanair ввела обмеження на безкоштовний провіз ручного багажу. Нововведення передбачають, що пасажири, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, зможуть перевозити безкоштовно лише один невеликий предмет ручної поклажі.