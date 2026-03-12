"Угрозы не существует": в США отреагировали на предупреждение ФБР об атаке Ирана

Оценка рисков и готовность штата

Губернатор подчеркнул, что власти Калифорнии были проинформированы о возможных угрозах заранее.

По его словам, службы безопасности постоянно прорабатывают сценарии защиты от атак БПЛА.

"Нам была известна эта информация... Речь идет о готовности к худшим сценариям", - подчеркнул Ньюсом, добавив, что вопросы защиты от дронов "всегда были на первом месте".

Спецслужбы ранее предупредили, что Тегеран может использовать судно у берегов США для запуска беспилотников в случае эскалации конфликта. Однако пока ФБР не имеет конкретных данных о целях или времени вероятной операции.

Позиция Белого дома

В Вашингтоне к разведывательным данным отнеслись сдержанно. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт назвала сообщение правоохранителей "наводкой", основанной на непроверенной информации.

"Никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует, и никогда не было", - заявила Ливитт.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ситуация находится под контролем соответствующих органов и сейчас продолжается расследование всех обстоятельств.