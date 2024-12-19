Грозит шатдаун: Трамп и Маск сорвали голосование за временный бюджетный план

Новоизбранный президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс начали кампанию против временного бюджета для правительства. Это также поддерживает бизнесмен Илон Маск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill и Politico .

Законопроект о временном бюджете был предложенного спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он должен был обеспечить финансирование правительства до середины марта 2025 года.

Сейчас сообщается, что законопроект рискует остаться без поддержки, что может привести к шатдауну уже в эту субботу, 21 декабря.

Ключевую роль в срыве переговоров может играть миллиардер Илон Маск, который, как сообщает Politico, активно настраивал республиканцев против законопроекта через социальную сеть X.

В частности Маск распространял дезинформацию, утверждая, что документ предусматривает:

повышение зарплаты конгрессменов на 40% (на самом деле максимум 3,8% );

); финансирование нового стадиона для NFL в Вашингтоне за счет федерального бюджета (но речь шла лишь о передаче земли местным властям);

местным властям); финансирование лабораторий биологического оружия (реально речь шла об исследовании биомедицинских угроз).

Сенатор-демократ Берни Сандерс резко отреагировал на действия Маска.

"Демократы и республиканцы потратили месяцы на переговоры по поводу двухпартийного соглашения для финансирования нашего правительства. Самому богатому человеку на Земле, президенту Илону Маску, это не нравится. Поцелуют ли республиканцы кольцо?" - говорится в его сообщении в соцсети X.

Он также добавил, что миллиардерам нельзя позволять управлять американским правительством.

В то же время Маск продолжал агитировать против законопроекта, призывая избирателей не поддерживать конгрессменов, которые будут голосовать "за".

В то же время в своем заявлении Трамп и Вэнс назвали законопроект "предательством", призвав республиканцев одобрить "чистое" финансирование без дополнительных положений.

Они также подчеркнули необходимость повышения верхнего предела долга вместе с бюджетным финансированием, чтобы избежать переговоров на эту тему уже в июне 2025 года.

Добавим, что шатдаун представляет собой ситуацию, когда часть американского правительства вынужденно прекращает работу из-за отсутствия утвержденного бюджета.

В этом году угроза уже была. Подробности - в матерале РБК-Украина.