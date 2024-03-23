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Сенат США одобрил бюджет на 1,2 трлн долларов для избежания шатдауна

Вашингтон, Суббота 23 марта 2024 10:18
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Сенат США одобрил бюджет на 1,2 трлн долларов для избежания шатдауна Фото: Сенат США одобрил бюджет на 1,2 трлн долларов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Законопроект поддержали 74 сенатора, 24 были "против". Документ был направлен на рассмотрение Байдену. Ожидается, что он подпишет его в ближайшее время.

Сенат утвердил бюджет через несколько часов после того, как фактически деньги на функционирование правительства истекли. Подписанный Байденом законопроект поможет США избежать шатдауна.

В рамках утвержденного бюджета оборонные ассигнования увеличат на 3%, общие внутренние расходы оставят на том же уровне. Пакет расходов покрывает три четверти финансирования федеральных агентств на следующие шесть месяцев - до 30 сентября 2024 года.

Напомним, что Палата представителей США вчера поддержала законопроект о бюджете. Были опасения, что Сенат может не успеть рассмотреть документ.

Что этому предшествовало

Добавим, что шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета.

Конгресс США с сентября 2023 года не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. Республиканцы требуют сократить расходы и усилить безопасность границ. Также идут дискуссии по поддержке Украины.

Напомним, что 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы.

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