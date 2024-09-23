Конгресc США достиг соглашения по временному финансированию, чтобы избежать шатдауна

Лидеры Конгресса объявили о достижении соглашения по временному законопроекту о расходах. Оно позволит финансировать федеральные агентства на ближайшие три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Это предотвратит частичное закрытие правительства с 1 октября, когда начинается новый бюджетный год, и отсрочит окончательные бюджетные решения до завершения ноябрьских выборов.

Законопроект также включает дополнительные 231 млн долларов для укрепления Секретной службы США после двух инцидентов, связанных с кандидатурой Дональда Трампа. Дополнительные средства будут выделены и для поддержки проведения президентских выборов.

Достичь компромисса было нелегко. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сначала предлагал увязать временное финансирование с требованием подтверждения гражданства при регистрации для голосования, но позже отказался от этой идеи ради достижения соглашения.

Теперь финансирование продлено до середины декабря, что позволяет Конгрессу завершить разработку полного бюджета на следующий год уже после выборов 5 ноября. Временное финансирование продлевает работу правительственных учреждений, однако окончательное решение по бюджетным вопросам будет зависеть от итогов выборов и последующих политических расчетов.

Лидеры обеих партий выразили удовлетворение достигнутым соглашением, подчеркивая важность предотвращения закрытия правительства в преддверии выборов.

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета.