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"Угроза возросла". У Путина снова запугивают ядерным оружием

Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия снова начала угрожать применением ядерного оружия. Страна-агрессор боится новых поставок в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместителяь главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - заявил приспешник диктатора Владимира Путина.

Он также добавил, что Запад якобы не верил и не видел степень решимости России.

Напомним, ранее Медведев неоднократно прибегал к угрозам применить ядерное оружие против Украины и ее союзников.

Но такие резкие заявления Москвы стали более редкими после того, как США пригрозили ответом.

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Дмитрий МедведевЯдерное оружиеВойна России против Украины