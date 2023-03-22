"Угроза возросла". У Путина снова запугивают ядерным оружием

Россия снова начала угрожать применением ядерного оружия. Страна-агрессор боится новых поставок в Украину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил заместителяь главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - заявил приспешник диктатора Владимира Путина.

Он также добавил, что Запад якобы не верил и не видел степень решимости России.