"Загроза зросла". У Путіна знову залякують ядерною зброєю

Росія знову почала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Країна-агресор боїться нових поставок в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула, вона зросла. Щодня постачання іноземної зброї в Україну зрештою наближає ось цей самий ядерний апокаліпсис", - заявив поплічник диктатора Володимира Путіна.

Він також додав, що Захід нібито не вірив і не бачив міру рішучості Росії.