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"Загроза зросла". У Путіна знову залякують ядерною зброєю

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія знову почала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Країна-агресор боїться нових поставок в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула, вона зросла. Щодня постачання іноземної зброї в Україну зрештою наближає ось цей самий ядерний апокаліпсис", - заявив поплічник диктатора Володимира Путіна.

Він також додав, що Захід нібито не вірив і не бачив міру рішучості Росії.

Нагадаємо, раніше Медведєв неодноразово вдавався до погроз застосувати ядерну зброю проти України та її союзників.

Але такі різкі заяви Москви стали більш рідкісними після того, як США погрожували відповіддю.

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Дмитро МедведєвЯдерна зброяВійна Росії проти України