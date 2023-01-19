В России бросились к ядерным угрозам накануне "Рамштайна". Джонсон призвал не верить

В России заметно волнуются из-за заседания "Рамштайна", где должны принять новые решения по военной помощи Украине. Поэтому Москва традиционно угрожает Западу так называемой "ядерной войной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Угрозы России "ядерной войной"

"Завтра на базе "Рамштайн" будут обсуждаться новая тактика и стратегия, а также поставки в Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". Проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные государства не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба. Но ведь это должно быть очевидно любому человеку...", - написал Медведев.

В Давосе призвали не верить угрозам Кремля

Между тем, сегодня во время "Украинского завтрака" в Давосе бывший британский премьер Борис Джонсон призвал не верить запугиваниям РФ и попросил союзников как можно скорее предоставить Украине танки.

"Он (Путин - ред.) не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой", - заявил Джонсон.

По его словам, в Индии и Китае отвернутся от российского диктатора в случае применения им ядерного оружия, поэтому необходимо прекратить думать об этом.

"Фокусируйте внимание на Украине, не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила... HIMARS стал очень эффективным оружием, дайте им танки!" - призвал Джонсон.

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