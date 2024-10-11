В ВСУ разъяснили заявление Торецкой ГВА об оккупации более половины города

Россияне контролируют только восточную часть Торецка Донецкой области. В других частях города по состоянию на сейчас идут бои.

Она отметила, что ситуация в Торецке сложная. Городские бои проходят тяжело и нестабильно. При этом украинским защитникам, несмотря на превосходство врага в количестве, удается сдерживать наступление.

По словам Бобовниковой, россияне постоянно пополняют живую силу на передовых позициях.

Спикер ОТГ "Луганск" также прокомментировала заявление начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика о том, что ВСУ контролируют 40-50% Торецка, а остальная часть населенного пункта "под оккупацией".

Как подчеркнула Бобовникова, необходимо разделять понятия "под контролем ВСУ" и “оккупированная территория".

"Даже если вы посмотрите на карту DeepState, там можно увидеть два цвета. Красный - там, где наших военных уже нет, серый - там, где ведутся бои. Вы можете увидеть, что красным обозначена лишь восточная часть города - улица Центральная и несколько улиц на юг от улицы Центральной. А на остальной территории ведутся бои", - объяснила она.

Фото: Торецк на карте DeepState (скриншот)

Бобовникова уточнила, что россияне пытаются штурмовать малыми группами, а также разрушают Торецк. Там почти не осталось уцелевших зданий.

"Тактика их неизменна. Они стирают город артиллерией. Мы это уже видели в других городках Донбасса. И после этого штурмуют малыми группами. То есть, они такими маленькими ударами пытаются найти слабые места в нашей обороне", - обратила внимание спикер ОТГ "Луганск".